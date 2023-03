Hace tres años

Este lunes, 6 de marzo, se cumplen tres años de la detección del primer caso de coronavirus en territorio colombiano. Se trató del punto de partida oficial de la pandemia de covid-19 en el país que cobró las vidas de más de 142 mil compatriotas y 6,36 millones de casos reportados. Si bien hoy la crisis se considera superada desde el punto de vista sanitario y de medidas de protección y distanciamiento, este choque global dejó huellas visibles en la economía y en la sociedad.

Las mediciones ratifican que la reactivación económica del país fue tan dinámica que la mayoría de los sectores ya retornaron, y en muchos casos superaron, los niveles de producción que registraban antes de la irrupción del virus. Al histórico desplome del 2020 les siguieron dos años de crecimiento positivo del PIB, jalonado por el consumo interno y por las actividades comerciales, industriales y, particularmente en 2022, el entretenimiento.



No obstante, las variables sociales no contaron con un dinamismo similar al del comportamiento de la economía. Aunque la reactivación propulsó la recuperación de más de cinco millones de puestos de trabajo, las tasas de desempleo se sostienen sobre los dos dígitos. El choque de covid disparó la pobreza en Colombia y, aunque los datos de 2022 no se conocen, es probable que el porcentaje de la población pobre no haya retornado a los índices del 2019. En el trabajo la pandemia desencadenó nuevas formas de contratación, hibridación entre la casa y la oficina, mayor flexibilidad de la jornada y un mayor uso de herramientas digitales. De hecho, se ha creado una brecha creciente entre quienes laboran en sectores de alta digitalización y modalidad híbrida y otros, como servicios, comida o fábricas, con presencialidad total y tapabocas. A lo anterior se suman los avances en transformación digital que también dependen del sector y del tipo de responsabilidades.

Colombia entra en un año en el que se discutirán importantes reformas de la salud, el sistema pensional y las normas laborales. El impacto de la pandemia aún se sufre en muchos hogares colombianos, que no han visto regresar sus condiciones económicas, sociales y laborales a los niveles antes del coronavirus. Estos cambios deberían orientarse a borrar esos choques, levantar a los rezagados y superar definitivamente esa crisis histórica.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

