Hambruna creciente

Aunque ya conocemos una fotografía más o menos precisa del impacto socioeconómico que tuvo (y sigue teniendo) la pandemia del coronavirus, aún hoy se siguen recibiendo datos e indicadores que hacen cuenta del choque prácticamente sin precedentes que supone esta crisis.



Unido a los ya conocidos datos de aumento de la pobreza, desempleo o diversas desigualdades, problemas que han golpeado de una manera especialmente fuerte a América Latina, la FAO dio a conocer recientemente otro de estos aspectos: el incremento de la hambruna y cómo esta golpea a la región.



El último informe de la agencia de Naciones Unidas, publicado esta semana, asegura que el 9,1 por ciento de las personas en Latinoamérica padece hambre, es decir, alrededor de 14 millones de ciudadanos más que los que se registraban en 2019, hasta un cifra de 61,7 millones.



Cabe decir que estas cifras de la ONU ya se han ido viendo a nivel nacional con las cifras del Dane, que mostraron que cada vez más colombianos no pueden permitirse tres comidas al día.



Otra de las conclusiones de la FAO, al igual que pasa con otros preocupantes indicadores, es la mayor brecha entre mujeres y hombres, pues mientras que el 25,7% de ellos sufre inseguridad alimenticia, este problema aumenta de manera llamativa al 32,4% en el caso de ellas.



La FAO utilizó estas cifras para hacer un llamado a innovar y desarrollar los sistemas alimentarios de los países de la región para atender las necesidades de todos. No obstante, para revertir esta situación, al igual que la de la pobreza, es indispensable que se mantenga con éxito la recuperación económica, la generación de empleo y la mejora de oportunidades para segmentos de la población más golpeados como jóvenes y mujeres. Hay planes y políticas ya definidas para ello, pero su correcta aplicación no da espera.

​

Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda