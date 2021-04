Hidroituango debe continuar

La decisión de la Contraloría General de la República (CGR) de embargar 13 cuentas y 12 inmuebles de la empresa Integral ha desatado una serie de preocupaciones alrededor del proyecto hidroeléctrico Ituango en específico, y del sector energético y de infraestructura, en general.



Integral es la compañía a cargo de la supervisión de la construcción y el diseño de esta central y hace parte de las investigaciones del ente de control sobre el megaproyecto y un presunto detrimento de más de 4 billones de pesos. La medida cautelar del embargo por parte de la Contraloría dispara obviamente alertas ante el riesgo de impactar los cronogramas y la ejecución de Hidroituango.



A lo anterior se añade el papel crucial de este proyecto hidroeléctrico en el futuro energético del país en el corto plazo. La entrada en operación de Ituango está planeada para 2022 y el sistema eléctrico nacional requiere de esa inyección de generación. Si bien el ministro de Minas y Energía Diego Mesa dijo a este diario que el país podría cubrir la demanda, aún si Hidroituango comienza a operar en 2023, otro retraso más en la construcción de la megaobra no es lo más conveniente en la actual coyuntura.



De hecho, tanto el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, como el entrante gerente de EPM, Jorge Carrillo, manifestaron que existen los planes de continuidad necesarios para asegurar la terminación del megaproyecto. No obstante, solo la eventualidad de que estas decisiones cautelares de la CGR se apliquen a otros contratistas de Ituango desencadena una larga lista de alarmas que merecen ser atendidas. No se trata de limitar el accionar legal de la Contraloría, sino de ponderar impactos de las medidas en el avance de Ituango.

​

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda