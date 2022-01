Ideas frescas para la movilidad

Ayer entraron en vigencia en Bogotá medidas con las que el Distrito aspira mitigar el creciente caos en el tráfico y ajustar la movilidad a los más de 500 frentes de obra que tendrá la ciudad en 2022.



Además de las alzas en los pasajes del sistema Transmilenio y en las tarifas de taxis, grúas, patios y parqueaderos, la alcaldía anunció el pico y placa regional en los festivos y el pico y placa de todo el día.

La conocida restricción vehicular rige ahora en horario continuo de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. de lunes a viernes. Para enfrentar este pico y placa más estricto la alcaldesa Claudia López invitó a los capitalinos a compartir el carro, pagar el llamado ‘pico y placa solidario’ y usar el transporte público.



Para quienes han reclamado que, ya que la medida mantendrá los carros por meses sin poder transitar, podrían reducirse los impuestos a vehículos, la respuesta de López es clara: “los impuestos son por tener carro. Lo invito a que lo venda”.



Este escenario no tiene nada de novedoso. De hecho, recurrir de manera continuada a herramientas desgastadas como el “pico y placa” denota la falta de ideas frescas de la administración distrital. La frase de la mandataria local resume asimismo esa postura- ya agotada, pero aún con réditos electorales- que culpa a los dueños y conductores del carro particular de todos los males del tráfico bogotano.



Otro de los anuncios del Distrito fue la llegada de un nuevo secretario de Movilidad. Si bien el entrante funcionario viene del equipo de movilidad de la administración capitalina, ojalá traiga abordajes distintos que no solo dejen de señalar al carro como el enemigo sino también mejoren la calidad del servicio de transporte público, aceleren las obras de infraestructura y desplieguen una mejor gestión del tráfico.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda