Inflación y pobreza

El centro de estudios económicos, Anif, publicó un cálculo que contabiliza la conexión entre la inflación y los niveles de pobreza del país, en el que señaló que “por cada punto de crecimiento de la inflación de alimentos por encima de la inflación total, la pobreza extrema incrementaría 0,25 puntos porcentuales”. Asimismo, los investigadores encontraron que “por cada punto de crecimiento de la inflación de los hogares pobres por encima de la inflación, la pobreza incrementaría 0,5 puntos porcentuales”.

La escalada de los precios al consumidor colombiano ha venido siendo jalonada por la división de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que han aumentado en un 23,3 por ciento. A lo anterior se añade que, ante la proporción de los alimentos en el consumo de los hogares, la inflación de los más pobres es de 9,71 por ciento, mientras que la de los hogares con ingresos altos es de 6,36 por ciento.



Estos impactos de los altos precios en la reducción de pobreza no deben ser minimizados. Si bien la reactivación económica del año pasado se tradujo en la recuperación de miles de puestos de trabajo y de los ingresos de muchos colombianos, la inflación disparada no solo se ‘come’ ese poder adquisitivo sino también impide que los hogares más pobres “experimenten” de manera más positiva este crecimiento de la economía.



Lo más complejo de todo es que las presiones inflacionarias continúan tanto en Colombia como en el resto del mundo y la guerra de Rusia en Ucrania no ha hecho más que empeorar las perspectivas de mitigación de esta escalada de precios globales. Solo hasta el segundo semestre del año se empezarán a sentir las medidas y el Banco de la República probablemente tomará acciones aún más drásticas.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda