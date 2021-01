La comunicación de la vacunación

La encuesta Pulso Social del Dane ha venido preguntándoles a los colombianos sobre distintos aspectos del impacto de la pandemia en los hogares y de manera individual. Uno de estos temas cobija la intención y disposición de los habitantes de 23 capitales y áreas metropolitanas a aplicarse la vacuna contra el covid-19.



La última publicación de la encuesta, correspondiente al mes de diciembre, deja una fotografía que resaltar la importancia y la urgencia de una estrategia integral de comunicación, información y socialización del plan nacional de vacunación.



De acuerdo a las cifras del Dane, el mes pasado el 40,1 por ciento de los colombianos no estaría dispuesto a ponerse la vacuna si estuviera disponible. Si bien los anuncios y las noticias sobre la inmunización en el mundo y en el país se incrementaron en las últimas semanas del año y en lo corrido de enero, esta proporción, a pesar de que cayó cuatro puntos porcentuales entre noviembre y diciembre, sigue siendo alta.



Al desagregar los datos la preocupación aumenta. No solo los hombres están más dispuestos a inmunizarse que las mujeres- la brecha es de 7 puntos porcentuales- sino que el nivel educativo, como era de esperarse, influye en la decisión. La diferencia entre los colombianos sin educación y los de mayor nivel educativos con respecto a la intención de vacunarse es de 15 puntos porcentuales. Hay brechas incluso entre ciudades: mientras en Quibdó, Riohacha y Pasto, alrededor del 75 por ciento se vacunaría, en Cali, Ibagué y Bucaramanga más de la mitad rechazaría la inmunización.



Es probable que en enero estas proporciones hayan cambiado en favor de la vacunación por las distintas noticias y anuncios. No obstante, el Gobierno Nacional está en mora de definir y desplegar la estrategia de comunicación e información del plan de inmunización que arrancaría en febrero. Además, en muchos casos habrá que persuadir y luchar contra mitos y mentiras.



