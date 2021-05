La deuda no para

A la hora de hablar del endeudamiento de Colombia, el dato del Gobierno Nacional es el indicador a seguir, pero ciertamente no es el único que aporta para las cifras de las obligaciones totales en el país, que durante lo que va de 2021 no frenan su avance.

El reporte del Instituto de Finanzas Internacionales, que hace esta medición sumando los endeudamiento de todos los segmentos económicos de Colombia -hogares, empresas, gobierno y sector financiero-, indica que las obligaciones conjuntas ascienden ya hasta más 144 por ciento con respecto al producto interno bruto (PIB). Esto, en comparación con el mismo informe de final de 2020, muestra que en estos tres meses el incremento es de alrededor de 12 puntos porcentuales.



Y, como se comentó anteriormente, aunque el sector público aporta la mayor parte de este incremento, no es el único. Los hogares colombianos han aumentado en más de 3 puntos porcentuales el valor de su deuda frente al tamaño de la economía (menor por la pandemia), mientras que las empresas lo han hecho en alrededor de 2 puntos porcentuales.



Por supuesto, no hay que desconocer que frente al primer trimestre del año pasado, el endeudamiento del Gobierno Nacional, según el Instituto, se ha incrementado en 11,5 puntos porcentuales, por lo que explica gran parte del alza total de Colombia, pero las alzas sostenidas en otros segmentos como hogares y empresas, y más en un periodo de gastos e inversiones restringidas, son un aspecto que hay que seguir monitoreando.



Salvo en el caso del Gobierno, cerca del 70% respecto al PIB, los endeudamientos de hogares, empresas y sector financiero no son elevados y, por lo tanto, sostenibles. Hay que evitar choques que cambien esa situación.