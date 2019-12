La fotografía de la nueva movilidad

Una nueva encuesta de movilidad de la Alcaldía de Bogotá, publicada hace pocos días, refleja una fotografía instantánea de una de las políticas urbanas más cruciales no solo para el Distrito, sino también para su 18 municipios aledaños.



En los últimos cuatro años, el número de viajes en toda la región aumentó un 13 por ciento para llegar a los 16 millones. Esta medición, que consultó a más de 220.000 personas, es una poderosa herramienta para entender de primera mano los fenómenos de movilidad dentro de Bogotá y su región cercana, y así diseñar mejores políticas públicas.

Por ejemplo, uno de los resultados más destacados es el aumento del uso de la bicicleta. Más de 1,2 millones de viajes diarios se hacen con este medio, 880.000 en la capital y 300.000 en los alrededores. De hecho, dos de cada tres viajes en la ciudad se realizan en modos sostenibles como transporte público y modos no motorizados.



Esa foto de la movilidad capitalina regional también registra el surgimiento y la consolidación de las plataformas tecnológicas para el transporte. Unos 800.000 viajes diarios se estima que se realizan desde estas aplicaciones. Esta encuesta constituye un insumo importante para la entrante administración distrital en el diseño futuro de sus políticas y estrategias en la materia.



Aún más crucial cuando la movilidad es una de las problemáticas más sentidas de la población. Los bogotanos tienen las más altas expectativas de la nueva alcaldesa, Claudia López, en este tema.



Esta nueva realidad de aplicaciones y movilidad alternativa y no motorizada en el Distrito y sus alrededores ratifica asimismo la necesidad de una mayor regulación y reglamentación sobre estos servicios y plataformas tecnológicas. La definición de los marcos jurídicos y regulatorios para la operación de esas aplicaciones y de los modos como patinetas y bicicletas no solo es necesaria, sino urgente.



La fotografía de la movilidad urbana en Bogotá cambió y el Distrito debe adaptarse.