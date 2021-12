La incertidumbre de ómicron

Europa y EE. UU. continúan experimentando impactos tanto sanitarios como económicos de la ómicron. Si bien todavía hay muchos aspectos epidemiológicos que faltan por establecer, la más reciente cepa del covid-19 sí es altamente contagiosa. De acuerdo a la OMS, ómicron ha desatado un quinto pico de contagios mayoritariamente entre países desarrollados y podría afectar incluso a vacunados y a recuperados de la enfermedad.

La disparada de los casos ha llevado al regreso de restricciones de viaje y a nuevos confinamientos en Europa. Países Bajos ha regresado a las cuarentenas mientras que Francia, Dinamarca, Alemania y Reino Unido elevan medidas contra esta nueva ola. Esta situación ya está poniendo un freno a la senda de reactivación que traían las economías europeas, en especial en la industria de la hospitalidad, los viajes, restaurantes y bares, y entretenimiento. La reunión anual del Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos fue pospuesta precisamente por estos motivos sanitarios.

La incertidumbre económica generada por ómicron tumbó ayer los precios del petróleo- el Brent cayó 3 por ciento- mientras que en Wall Street el S&P cayó 1,5 por ciento y el Nasdaq, 1,6 por ciento. Los inversionistas están aumentando sus temores de que las medidas para contener este nuevo pico en Europa y Estados Unidos especialmente produzcan un efecto mayor en la dinámica económica con miras a 2022 y en sectores como el de la energía, las manufacturas y las materias primas.

Colombia aún no experimenta una situación similar. No obstante, ómicron sigue transmitiéndose a cada vez más países. Por esa razón es crucial que el Gobierno siga extendiendo las dosis de refuerzo y no bajar la guardia en las festividades de fin de año.

