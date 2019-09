La incertidumbre es Trump

Donald Trump acaba de tener una de las peores semanas de su gobierno. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes y la principal líder opositora, anunció a mediados de la semana pasada el inicio de un juicio político en su contra.



El presidente Trump es acusado de haber presionado al presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, para que le abriera una investigación en contra del hijo del precandidato demócrata Joe Biden, su eventual contendor en 2020, a cambio de ayudas financieras de Estados Unidos.

Este proceso, llamado en inglés impeachment, ha sido aprobado en sólo dos ocasiones en los 230 años de la democracia norteamericana: Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998. Los congresistas demócratas, liderados por Pelosi y con las mayorías en la cámara baja, tendrán 7 semanas para investigar al presidente Trump y votar por su juicio en el Senado.



Aún es pronto para predecir las consecuencias políticas de esta decisión pero lo cierto es que el impeachment monopolizará la campaña presidencial estadounidense hasta bien entrado el año entrante. La siguiente pregunta sería entonces cuáles son los impactos en la economía norteamericana, y por ende la mundial, de la histórica pelea política que se avecina para tumbar a Trump.



La reacción inicial de los mercados al anuncio de Pelosi en estos primeros días no ha sido dramática. Al parecer los inversionistas no sienten que la agenda económica de Washington cambiará pronto.



Lo cierto es que la economía de Estados Unidos anda bien bajo Trump: bajo desempleo, crecimiento decente e índices Dow Jones con cifras récord.



No obstante, se sienten nubes de tormenta el horizonte. La confrontación comercial que la Casa Blanca ha desplegado contra China así como señales de alerta sobe una eventual recesión en 2020 impactan hoy y seguirán impactando los mercados con mayor fuerza.

La incertidumbre no es el impeachment sino la impredecibilidad de Trump.