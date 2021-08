La marea no levanta todos los botes

Soplan vientos de buenos resultados y optimismo en la economía. En el caso de los primeros, los datos oficiales de crecimiento del PIB nacional en el primer semestre del año confirman que la reapertura económica y el ritmo de vacunación se traducen en reactivación. Además, la publicación de resultados de distintas empresas de varios sectores en esta primera mitad de 2021 ratifica no solo una tendencia positiva sino también la capacidad de resiliencia ante el impacto del paro.



No obstante, la reactivación que se refleja en un buen número de indicadores nacionales y sectoriales no impulsa de la misma manera a todas las empresas, hogares y actividades. En otras palabras, la ‘marea alta’ de la recuperación no levanta a todos los botes. Según datos de Acopi, en lo corrido del año cerca de 169.603 empresas mediana y pequeñas han cancelado su matrícula mercantil.



Acodres, asociación que representa restaurantes, calcula en unos 48 mil los establecimientos de comida que no aguantaron los duros meses iniciales de la pandemia. También en el sector turismo y viajes, uno de los más severamente golpeados por las cuarentenas y medidas sanitarias, la renovación del Registro Nacional de Turismo cayó en un 29 por ciento. Otra rama, la del entretenimiento nocturno, ha sufrido: Asobares contabiliza en 8450 los bares que cerraron en 2020.



El optimismo frente a la economía y que se respira y se perfila para la segunda parte del año no puede hacer olvidar que algunas actividades específicas no podrán reactivarse ni reanudarse con la misma capacidad que otras. Sin negar ni aprovechar los vientos dinámicos de la reactivación, cabe preguntarse si no se pueden desarrollar medidas adicionales para estos botes anclados.



