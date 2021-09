La nueva marcación

Desde el 1° de septiembre Colombia adoptó un nuevo modelo de marcación telefónica. La actualización, producto de una resolución de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, unifica en diez dígitos el total de números a marcar para las comunicaciones entre teléfonos fijos y celulares. Este formato único corresponde, según los entes regulatorios, a los estándares internacionales de la Unión Internacionales de Telecomunicaciones (UIT).

No son pocos los cambios que este modelo introduce: se modifican los indicativos regionales, las llamadas entre fijos, de fijo a móviles, entre móviles e internacionales. Además, no se registraba en el país una transformación en la marcación telefónica desde hace unos 20 años.



Es claro que esta unificación en diez dígitos estandariza las llamadas y, con el tiempo, será mejor que los distintos formatos dependiendo del tipo de llamada y operador.



No obstante, aunque esta no es una decisión intempestiva, sí hizo falta una campaña de comunicación más agresiva para informar y educar sobre el modelo y, en especial, las razones que sostienen esta decisión.



Tanto la Comisión como el Ministerio TIC y demás entidades debieron dedicar mayor tiempo, esfuerzo y, seguramente, recursos en una pedagogía más intensa y por un tiempo mayor.



Si bien un cambio de formato de marcación puede parecer algo sencillo de implementar, los ciudadanos enfrentarán molestias para adaptarse. Además, muchos mantendrán dudas sobre, por ejemplo, cómo marcar los números de emergencia o cómo comunicarse con familiares en el extranjero.



Si hay un área del Ejecutivo y de las agencias de regulación que debería ser sensible a las campañas pedagógicas y a la comunicación es precisamente el área de las TIC. La pedagogía debe seguir.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda