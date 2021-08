Hace pocos días varios medios de comunicación registraron una interesante noticia que tuvo lugar en Toluviejo (Sucre). De acuerdo con esos reportes periodísticos, las autoridades de este municipio sucreño ofrecieron un bono para participar en una rifa de 500 mil pesos a todos los ciudadanos que se aplicaran la vacuna contra la covid-19. La estrategia ha sido todo un éxito: alrededor de 9 mil personas recibieron la dosis.



A pesar de que la localidad tenía permitida la vacunación para todos los mayores de 18 años, los niveles de cobertura de inmunización no subían. Según las autoridades sanitarias locales los habitantes manifestaban “incredulidad” frente a la vacuna y “no creían en su efectividad”. Precisamente las mismas razones que esgrimen en todo el país quienes no se han inmunizado ni están dispuestas a hacerlo, el mapa de los “incrédulos” y los “desconfiados” que pinta la encuesta Pulso Social del Dane.



Mientras Toluviejo se acerca a la llamada inmunidad de rebaño, cabe preguntarse si estrategias similares de incentivos para aumentar la vacunación son necesarias en otras partes del país. Un abordaje idéntico está siendo implementada en distintas partes del mundo: el gobierno del estado norteamericano de Illinois está rifando un millón de dólares dentro de los ciudadanos que se hayan vacunado.



En el centro de esta discusión está el camino que escogerá el Gobierno Nacional para tratar a las personas que no quieran inmunizarse. Por más tentadora que sea la estrategia prohibicionista, la rifa de Toluviejo enseña que, en muchas ocasiones, las personas responden positivamente a incentivos para hacer lo que deben hacer. Persuadir primero y prohibir después.



