La turbulencia no acaba

Hace unos días este diario habló con expertos que comentaban que en las últimas semanas el gobierno de Pedro Castillo en Perú había dado un ligero giro hacia la moderación de su discurso, y si bien seguía la incertidumbre sobre el rumbo que tomará la administración, se había establecido una cierta calma tensa. El viernes pasado el mandatario del vecino país cumplía seis meses en el cargo y, de alguna forma, si bien no ha podido disfrutar como tal de una ‘luna de miel’ como ocurre con la mayoría de los presidentes al inicio de sus gestiones, la turbulencia había amainado.

No obstante, como ha sido una constante en los últimos años, esta volvió al plano político de Perú con una nueva crisis que se vio reflejada en la renuncia de varios de los ministros, entre los que se encuentran el de economía, interior, la primera ministra o el secretario de presidencia. Entre las razones se denunció “un gabinete en la sombra”, se habló del conflicto entre el ejecutivo y la Policía, y se señaló la falta de “un sistema de trabajo que imposibilita la gobernanza”.

Entre los distintos llamados de la oposición a impulsar un proceso de revocatoria contra Pedro Castillo, el miedo que volvió a los mercados con una caída de casi 1 por ciento en el sol en tan solo un día, los bonos públicos en su menor nivel en 11 meses y presentando una baja en la bolsa de casi 6 por ciento en enero, la situación de Perú se sigue pareciendo mucho a la que se vio en los últimos años, con la destitución de cuatro presidentes en apenas cuatro años.

Esta turbulencia que no acaba en Perú no es buena noticia para Colombia, con quien comparte membresía -CAN y Alianza del Pacífico- y ambos buscan impulsar el comercio en medio de la reactivación económica.

