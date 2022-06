La última semana

El próximo domingo los colombianos elegirán en las urnas al próximo presidente de la República y así terminará una de las campañas electorales más virulentas y agresivas que se tenga registro. Si bien Colombia atraviesa hoy por una coyuntura desafiante en términos económicos, sociales, fiscales y políticos, lamentablemente han predominado en la contienda los ataques personales, las amenazas de muerte, los señalamientos de espionajes y las estrategias de difamación y destrucción personal.



Los últimos días de estas elecciones 2022 han estado marcados por escándalos como los de los videos de la campaña del Pacto Histórico en los que queda en evidencia la concepción y el despliegue de tácticas de desprestigio y desinformación contra sus rivales políticos. Que estas discusiones se dieran en presencia del candidato Gustavo Petro implica un abrupto contraste con el llamado al “cambio” en la política del discurso del senador. No deja de ser paradójico que quienes han ganado poder e influencia política bajo las banderas de unas nuevas prácticas políticas, salgan ahora a justificar estos videos y grabaciones como parte de la “normalidad” de las campañas electorales.



Lo cierto es que mientras el ambiente de la carrera por la Presidencia se enrarece en medio de agresiones y desinformación, el electorado colombiano extraña tanto las discusiones sobre las propuestas sociales y económicas como una mayor dosis de ética y respeto no solo hacia los contendores sino también hacia los ciudadanos.



Más allá del ruido y del aire enrarecido lo que está en juego en estos comicios no se disipa: la capacidad de Colombia de mantener una senda de reactivación, gracias al blindaje de las libertades económicas y a la lucha contra la corrupción, en simultánea con la adopción de reformas que generen empleo, reduzcan pobreza y aseguren la inclusión de los más vulnerables. Así se conjuga una buena parte del cambio que los votantes anhelan.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda