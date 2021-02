Las ayudas a los más pequeños

En varias ocasiones durante esta crisis económica desatada por la pandemia, estos espacios editoriales han hecho llamados a los gobiernos nacional y locales para un abordaje más sensible a la dinámica de las empresas. En especial, a las de tamaño mediano, pequeño y micro que crean empleo y son más vulnerables.



El proceso de reapertura de las actividades económicas durante el segundo semestre del 2020 abrió una luz de esperanza para la recuperación de las mipymes en todo el territorio nacional. El desarrollo de protocolos estrictos en distintos sectores como industria manufacturera, comercios y servicios envío el mensaje adecuado: el mejor camino para una reanudación sostenible de las ventas era mediante la bioseguridad.



No obstante, el choque del segundo pico de contagios en enero desembocó en un abanico de duras restricciones a las empresas, negocios y comercios, en especial en Bogotá. Tal como lo afirmó Rosmery Quintero, directora ejecutiva de Acopi, en entrevista a este diario: “abrir y cerrar una empresa no es lo mismo que abrir y cerrar un libro”.



Los impactos sobre el tejido empresarial del país, en especial sobre sus hilos medianos y pequeños, son incontables. Por ejemplo, de acuerdo a Fenalco Bogotá, el 31 por ciento de los establecimientos comerciales capitalinos cerraron en 2020 y en el primer mes de 2021 ya va en 2 por ciento el índice de cierre. Esto equivale a 58 mil negocios y 2.850, respectivamente.



Además, la más reciente encuesta de Acopi muestra que el 41 por ciento de las mipymes consultadas han disminuido sus ingresos más del 50 por ciento. Asimismo, hay problemas de sobreendeudamiento, falta de recursos para el pago de cesantías e incluso contagios dentro de las mipymes que descarrilan la reactivación.



La cuestión aquí ya no es la existencia de ayudas sino su monto, su ampliación y su diseño más focalizado.



Francisco Miranda Hamburger

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda