Las empresas y su conversación digital

Esta semana este diario publicó la segunda entrega del estudio de la alianza con Llorente y Cuenca (LLYC) sobre la conversación digital de las 256 empresas con mayores ingresos en el país. Este segundo reporte cobija el primer trimestre de este año y registró un incremento del 20% en el volumen de interacciones en redes sociales, en comparación con el último trimestre de 2021.

No obstante, la conclusión es muy similar a la del primer informe: ni las 256 compañías más grandes de Colombia ni sus directores ejecutivos y líderes cuentan con una presencia digital significativa. Es tan bajo el volumen de conversación que impide derivar conclusiones sobre el tono de esa conversación, los niveles de confianza ni apoyo que generan. En otras palabras, en la esfera de las redes sociales, donde millones de colombianos interactúan, se informan, definen gustos y preferencias, e incluso toman insumos para sus orientaciones políticas, el sector empresarial nacional no registra participación destacable.



De hecho, midiendo la conversación de 247 dirigentes políticos su relación con estas compañías y sus cabezas tampoco adquiere la intensidad suficiente. Teniendo en cuenta la naturaleza de muchas interacciones en redes sociales como Twitter, es entendible que las empresas más grandes de Colombia desplieguen estrategias digitales que no las expongan a riesgos reputacionales y de otro tipo.



Sin embargo, el debate público en el país, tanto económico y social, requiere de una mayor presencia de las voces del sector empresarial, acompañando a las ya tradicionales de los gremios. Las opiniones y las visiones de las compañías y de sus líderes y CEOs sobre los asuntos prioritariosde la sociedad constituyen una valiosa contribución a la discusión democrática.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda