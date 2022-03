Las mujeres en la reactivación

Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Esta ocasión es acompañada por la publicación de informes y la generación de espacios de alto nivel para reflexionar sobre las distintas esferas de la vida contemporánea en las que la mitad de la Humanidad sufre profundas inequidades y preocupantes situaciones de violencia e injusticia.

La pandemia, en particular, se ensañó con las mujeres tanto de Colombia como del mundo entero. Ya se ha repetido hasta la saciedad que las medidas sanitarias y las restricciones por el coronavirus, como por ejemplo el cierre de las escuelas, afectaron de manera desproporcionada a las mujeres.



La cara femenina de la crisis de la covid-19 se tradujo en madres en sus hogares sin poder salir a trabajar por cuidar a adultos mayores y a menores de edad. Hasta sectores más golpeados por esos cierres y confinamientos como restaurantes, entretenimiento, turismo, comercio, eran grandes generadores de empleo femenino.



Ahora que el mundo lleva más de un año en franca reactivación, es pertinente preguntarse si el ritmo en que la economía se está recuperando es el mismo en el que los indicadores relativos a las mujeres y sus condiciones en distintas áreas están repuntando. Y la respuesta es no.



Si bien los más recientes reportes del mercado laboral en Colombia reflejan una dinámica positiva de recuperación de puestos de trabajo de mujeres, la brecha de género en empleo es muy amplia. No sobra la inclusión de una perspectiva de género en la evaluación de la reactivación de la economía del país.



Una perspectiva que permita entender cómo la pandemia, la crisis que generó y la naturaleza de la recuperación han dejado rezagadas a cientos de miles de mujeres en diversos frentes desde el empleo hasta los ingresos pasando por violencia y salud.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

