Las mujeres en las juntas

En varias ocasiones este espacio editorial ha llamado la atención hacia la necesidad de aumentar la participación de las mujeres no solo en las juntas directivas de las grandes empresas del país sino también en los demás niveles directivos y gerenciales.

No son pocos los argumentos detrás de un llamado de esta naturaleza, desde la inclusión femenina para una gobernanza más diversa de las corporaciones -en concordancia con los criterios ESG- hasta el avance de las ejecutivas en formación y capacidad directiva.



Por ese motivo causa satisfacción los resultados del reciente análisis del Centro de Estudios de Gobierno Corporativo de la universidad Cesa. De más de 840 miembros de juntas de las 129 empresas que cotizan en bolsa, más del 21% son mujeres. Y, 27 de esas compañías reportan 30% o más de participación femenina en sus máximos órganos de gobierno corporativo.



El reporte del Cesa, por ejemplo, identifica dentro de las empresas con mayor presencia de mujeres en sus juntas a Construcciones Civiles, Carvajal Empaques, GM Financial, Adecaña, Valores Industriales, La Hipotecaria, Surtigas, Banco W, Promigas, Colpatria, Argos, entre otras. Estas compañías representan sin duda la vanguardia del sector privado colombiano en materia de inclusión de género a los más altos niveles de la dirección.



Estos datos asimismo reflejan la magnitud de la tarea pendiente no solo dentro de los demás emisores de valores sino del resto del universo de empresas grandes, medianas y pequeñas del país. Tampoco se puede olvidar que la diversidad de género también debe permear los demás niveles de las compañías desde los presidentes y vicepresidentes hacia abajo en la pirámide organizacional, incluyendo un camino claro para el desarrollo así como la equidad salarial.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda