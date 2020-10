Las recetas de los decanos

El pasado lunes la edición de este diario abrió con un artículo que recogía las opiniones de decanos de seis prestigiosas facultades de Economía en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Las preguntas a los educadores giraban en torno a las medidas y distintas fórmulas que recomendarían para enfrentar la crisis económica.



No son pocos los puntos de coincidencia en algunas recomendaciones para el Gobierno. Por ejemplo, la generación de planes de infraestructura y construcción, e incluso de fomento al agro, integran la mayoría de las recetas así como la necesidad de robustecer canales de transferencias monetarias como Ingreso Solidario.

La preocupación por el empleo y el estado de las pequeñas y medianas empresas es asimismo factor común dentro de las respuestas de las cabeza de estos centros de enseñanza.



Ya en cuanto a las fuentes de la financiación de los recursos públicos para la emergencia y las alternativas de salvamento empresarial empiezan a surgir ciertas diferencias de abordaje. Está presente la preocupación de que el Estado, de cierta manera, escoja unas empresas a salvar y deje “morir” a otras así como la necesidad de orientar esfuerzos a ayudar a las firmas más severamente impactadas por la pandemia. No obstante, los decanos coinciden en que el endeudamiento para financiar un mayor gasto público no debe faltar en el abanico de herramientas para superar la crisis economía.



Llama la atención que, ante la urgencia de tramitar reformas estructurales como la tributaria, la laboral y la pensional antes de terminar 2021, los decanos de Economía manifiestan opiniones divididas. No solo el horizonte temporal sino las prioridades de cada reforma difieren.



Más que resaltar lo que los separa, los consensos encontrados en las recetas económicas de estos educadores ratifican que el empleo, los subsidios a hogares y las ayudas a las empresas deben integrar la batería de políticas públicas.