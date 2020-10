Líderes en proactividad digital

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) acaba de publicar su Índice de Gobierno Digital (IGD) para el 2019. Colombia registró un tercer puesto, detrás de Corea del Sur y del Reino Unido, en esta medición sobre “la transición desde el gobierno electrónico al gobierno digital”.



De acuerdo con el llamado club de “buenas prácticas”, este IGD mide los niveles de adopción de “enfoques estratégicos y herramientas de política pública” que reflejan el “progreso” de los países hacia un gobierno digital “maduro”.



Un aparato gubernamental digital para la Ocde debe cumplir con seis características: rediseñar procesos públicos con tecnologías digitales, trata los datos como un activo estratégico, actúa como plataforma, pone a disposición del público los datos, concede un papel central al usuario y se anticipa a las necesidades ciudadanas.



Colombia supera en ese listado a países como Dinamarca, Canadá y Alemania, y a países de la región como Chile, Uruguay y Brasil. No es común que los resultados colombianos destaquen de esta manera en la Ocde, que concentra economías y gobiernos ricos.



No obstante, este registro tan positivo para el país no es producto de la casualidad. Esas variables que recoge el Índice interpretan muchos de los avances de años recientes como la creación de una consejería presidencial para la transformación digital, la aprobación de documentos de política pública en temas como inteligencia artificial y ciberseguridad, la inclusión de un pilar digital de 17 proyectos en el plan de recuperación económica, y el desarrollo de más de 160 proyectos digitales en una veintena de sectores del Estado.



De hecho, muchas de esas iniciativas responden a las características del marco digital de la Ocde como el tratamiento de datos o el rediseño de procesos públicos. Por ejemplo, en la proactividad y la anticipación a las necesidades ciudadanas, Colombia lidera el listado. Este puesto en el IGD implica más el progreso obtenido y la coherencia de la política pública que el final de la tarea. Hay mucho por hacer y proyectos por implementar.

Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda