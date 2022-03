Lo que está en juego

Mañana millones de colombianos asistirán a las urnas a definir la conformación del nuevo Congreso, así como los candidatos a la Presidencia de tres coaliciones: Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo por Colombia. Cada elección concentra una serie de definiciones para el Estado, la economía y la sociedad, y es justo decir que los comicios del 13 de marzo tienen factores claves en juego.

En primer lugar, los votos de mañana establecerán si el poder Legislativo se inclina por vez primera a la izquierda. De ser así, esta nueva mayoría interactuaría con el futuro jefe del Ejecutivo de una forma distinta en relación con el paquete de reformas y otras decisiones fiscales y económicas pendientes. Dado que no es fácil que las mayorías experimenten drásticos giros, éste sería un resultado a destacar de la jornada de mañana.



La conformación del nuevo Congreso impactará tanto la gobernabilidad del nuevo primer mandatario como la senda de alianzas entre el lunes próximo y la primera vuelta presidencial. El equilibrio de fuerzas en el Capitolio dará peso y valor a unas combinaciones de bloques políticos para la campaña y debilitará o elevará el costo político de otra serie de acercamientos o conversaciones.



Un segundo aspecto en juego son las consultas. Si bien son pocas las dudas sobre la victoria del senador Gustavo Petro en la coalición de izquierda, las consultas del Centro Esperanza y del Equipo por Colombia resultaron ser más competitivas. Dependiendo de quiénes ganen no solo las estrategias de campaña sino también los énfasis en las propuestas económicas cambiarán. La agenda económica de esas coaliciones no será la misma si la victoria va a uno o a otro.



Por último, las elecciones dan la largada a una nueva etapa de la campaña presidencial con menos aspirantes, con bloques más claros y definidos, y con un espacio mayor para el debate y discusión de las propuestas, en especial las económicas.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda