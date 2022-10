Los cambios en Ecopetrol

El pasado jueves Ecopetrol anunció públicamente varias decisiones: la conformación de los comités de su junta directiva, el respaldo al actual presidente del grupo Felipe Bayón y la elección de Carlos Gustavo Cano y Mauricio Cabrera como presidente y vicepresidente, respectivamente, del máximo órgano de dirección de la compañía. Esas determinaciones fueron recibidas positivamente por los mercados ya que enviaban un mensaje de coordinación en la transición a la nueva junta bajo el nuevo gobierno de Petro y de apoyo a la gestión de Bayón.

No obstante, menos de 24 horas después, se hizo pública que la junta directiva había reversado su decisión de nombrar presidente a Cano, a quien reemplazó Saúl Kattan. Si bien la posición del Gobierno Nacional es que la reunión del órgano no se había finalizado y la decisión del presidente no estaba en pie, la otra lectura, como lo afirma el propio Cano, es que su nombramiento lo echa para atrás el presidente Petro. Los trinos del primer mandatario parecen reforzar esa idea al defender la nominación de Kattan y justificarla por la propiedad accionaria estatal.



Nadie discute que el Estado como accionista mayoritario defina los cuerpos directivos de Ecopetrol. El problema radica en las pésimas señales que envía a los mercados la remoción caprichosa o improvisada del presidente de la junta directiva del grupo empresarial en menos de un día. Señales que despiertan inevitables preocupaciones no solo sobre la forma cómo se toman decisiones directivas en la principal compañía del país sino también sobre la incidencia de la Casa de Nariño en el manejo empresarial de la petrolera, esto es, en la independencia de la junta.



A lo anterior se suma la urgencia de definiciones alrededor del futuro de Ecopetrol, de la exploración futura de hidrocarburos y el papel del grupo en la política de transición energética del gobierno Petro. La gobernanza corporativa, que contempla el respeto a la independencia de los órganos de dirección de empresas que cotizan en bolsa y que responden a los mercados, es crucial en la administración de grandes compañías y es generadora de valor. Esto adquiere mayor relevancia si los socios mayoritarios son gubernamentales.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda