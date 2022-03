Los consumidores y la reactivación

Hoy hace 60 años se firmó la Declaración de los Derechos del Consumidor y desde hace 16 años se celebra alrededor del mundo el “día del consumidor”. Esta celebración llega en momentos en que tanto en Colombia como el mundo el papel de los consumidores ha sido crucial en la reactivación de la economía.





La pandemia encerró por meses a millones de ciudadanos y convirtió en inseguro no solo producir sino también consumir. Sectores como el comercio minorista, restaurantes, alojamiento y viajes, turismo, entretenimiento masivo, bares y discotecas, entre otros, se convirtieron en los primeros en cerrar- ya que implican riesgos sanitarios- y en los “últimos en abrir”- mientras la vacunación se masificaba. Al ser inseguro consumir, se desplomaron las ventas con su histórico impacto en el desempeño de las economías.



No obstante, el levantamiento de las restricciones, el avance en la vacunación y la reapertura de los sectores productivos permitió a los colombianos el retorno no sólo a la llamada “nueva normalidad” sino también al consumo. Han sido los consumidores un fuerte impulso detrás de la senda de reactivación que ha experimentado la economía en el último año. Sin la dinámica positiva del consumo en 2021 el crecimiento del PIB no habría alcanzado el 10,6 por ciento.



Precisamente la inflación, como amenaza a cómo se siente la reactivación en los hogares, también impacta al consumidor que ve reducida su capacidad adquisitiva de bienes y servicios. Mitigar el alza en el costo de vida es asimismo reducir ese choque que impide a los ciudadanos continuar empujando el desempeño de la economía. Esta fecha es la mejor excusa para agradecer a los consumidores colombianos su rol vital en la recuperación.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda