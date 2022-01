Los niños, a vacunarse

Ayer arrancó en 27 de las 96 secretarias de Educación el regreso a la presencialidad total en los colegios. Otras 44- incluida Bogotá- iniciarán clases el próximo lunes y 22 territorios darán ese paso el 31 de enero. Tras dos años de virtualidad, alternancia y severas distorsiones al proceso de aprendizaje de millones de niños, niñas y adolescentes en Colombia, las aulas abren con dos retos cruciales tanto en infraestructura como en vacunación.

No ha sido fácil para el Gobierno y las autoridades educativas mantener esta decisión en medio de la disparada de contagios de covid-19 generada por la irrupción de la variante ómicron. En temas de las condiciones mínimas que algunas instituciones educativas públicas no cumplirían para recibir en clases presenciales a los estudiantes, el desafío gubernamental está en avanzar en esas adecuaciones.



En cuanto a la vacunación se refiere, el Ministerio de Educación no exigirá que los niños, docentes y personal administrativo presenten carnet. Si bien es claro que la educación no debe restringirse por el estado de inmunización del menor, el retorno a la presencialidad sí ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la vacunación infantil. De acuerdo a cifras del Ministerio de Salud, el 55 por ciento de los niños entre 3 y 11 años de edad no han recibido ninguna dosis y solo el 17,2 por ciento reporta el esquema completo.



Es momento de redoblar los esfuerzos de pedagogía, persuasión y acceso por parte de autoridades educativas y sanitarias para aprovechar el regreso a las clases presenciales y reducir esta brecha de vacunación entre la población infantil. Un impulso a la inmunización contra el covid-19 en los entornos escolares tanto cimentará la presencialidad como los convertirá en ambientes más seguros.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

