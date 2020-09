Los retos del comercio global

Ayer terminó el período de Roberto Azevedo como director de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En tiempos normales la salida de la cabeza de un organismo multilateral como éste sería interpretada como un relevo tradicional dentro de estas burocracias internacionales.



Pero tanto la OMC como el comercio global atraviesan momentos extraordinarios gracias a la crisis desatada por la pandemia del coronavirus. Si bien esta organización ya venía debilitada por el veto de Washington a la elección de su órgano de solución de disputas, quedar acéfalo hasta después de las elecciones estadounidense no es más que un recorderis de la magnitud de la crisis.



El comercio mundial en tiempos del coronavirus experimenta un momento realmente crítico. El choque severo a la oferta y la demanda internacional de bienes y servicios se ha traducido, según estimaciones de la propia OMC, en un escenario de caída de casi un tercio a finales de 2020.



A lo anterior se suma la decisión de los gobiernos de incrementar el número de medidas restrictivas al libre comercio- 872 según Global Trade Alert- en comparación con las registradas el año pasado. Medidas que incluyen el intercambio de productos sanitarios en medio de la pandemia global.



Todo esto en el marco de un aumento en años recientes de los llamados al proteccionismo de varias de las economías más grandes del mundo como Estados Unidos. A diferencia de hace algunos años, las ventajas del libre comercio en el entorno internacional no son tan evidentes ni cuentan con defensores automáticos.



No solo el comercio global sino toda la arquitectura de la globalización social y económica sufre hoy los ataques más duros. Y la pandemia no ha hecho más que forzar a las economías a cerrarse para poder luchar contra ella. Tanto la OMC necesita urgentemente reformas a su estructura como los Estados alcanzar nuevos consensos sobre libre comercio.



framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda