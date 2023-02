Los sectores que se frenan

Esta semana el Dane publicó los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia en 2022 que reflejaron la doble noticia de un dinámico desempeño de 7,5 por ciento en medio de un entorno internacional complejo y del freno en seco que ya empieza a sentirse. Pero, así como no todas las ramas de la producción crecen al mismo ritmo, asimismo los sectores experimentan la desaceleración con distinta intensidad.

Una de las actividades que ha sufrido una ralentización más drástica es el comercio.

Mientras entre 2020 y 2021 este motor de la economía registró una tasa de crecimiento del 21,7 por ciento, en diciembre pasado ese dinamismo había caído al 10,1 por ciento, más de la mitad. En el tramo final del 2022 la construcción, la explotación de minas y canteras y el agro reportaron decrecimientos, mientras las tasas en ramas como la industria también mostraron descensos importantes.



Teniendo en cuenta la contribución crucial del comercio a la economía y al empleo, lo que se esperaría en estos momentos de desaceleración serían medidas que protegieran, o al menos mitigaran los impactos, de las fuentes del crecimiento en Colombia.



No obstante, a la galopante inflación, las altas tasas de interés, la reducción de la jornada laboral y el impacto del aumento del salario mínimo en las mipymes se suman ahora las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la medida de convertir las horas laborales de los sábados en extras.



Esta decisión, que estaría incluida en el proyecto de reforma laboral, elevaría los costos para las empresas, en especial los negocios más pequeños, en un año que no pinta bien.

Todos estos factores, junto a otros de corte financiero y la entrada en vigencia de nuevos impuestos como el del consumo y al turismo, está impactando negativamente el consumo de los hogares, una de las locomotoras que jalona el crecimiento del PIB colombiano.



Las señales de la desaceleración ya no están en el horizonte, sino que están presentes hoy, minando la confianza de los consumidores.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda