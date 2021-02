Jeff Bezos anunció ayer su retiro de Amazon, una compañía que fundó hace 27 años para ser una librería en línea, cuando la mayoría de la gente ni siquiera sabía lo que era internet, como él mismo afirma en su carta de despedida a los empleados.

Hoy es un gigante con una capitalización bursátil de US$1,7 billones (poco más de cinco países tienen un PIB mayor), 1,3 millones de trabajadores y negocios en gran cantidad de áreas.



En este periodo, Bezos deja atrás un importante legado que seguirá construyendo como presidente ejecutivo de la empresa: ha sido clave en el desarrollo del comercio electrónico a nivel mundial, cambió por completo industrias como la editorial, se volcó al periodismo de calidad en The Washington Post, y rompió toda clase de esquemas corporativos, como ocurrió cuando entró al mundo minorista tras comprar Whole Foods.



Pero quizá uno de los aspectos que definirán más su labor son los resultados que muestra Amazon en 2020, pues el año en el que la mayoría de la economía mundial se desplomó, su modelo de negocio se ubicó como uno de los grandes triunfadores. Según informó, logró unas ganancias de US$21.331 millones, lo que supone el doble que la cifra de 2019.



Cabe decir también que 2020 fue el año en el que las autoridades aumentaron el escrutinio sobre las grandes tecnológicas, entre las que se encuentra Amazon, y las etiquetas de monopolio le seguirán acompañando.



En su carta deja claro que se dedicará al resto de iniciativas, y también que no hay muchas empresas tan preparadas para la economía del futuro. En los tiempos de Amazon, Bezos afirma que la innovación es la clave de su éxito. Ninguna empresa ni gobierno debería desconocer la necesidad de impulsarla.