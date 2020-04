A pocos días de la definición por parte del Gobierno Nacional de una siguiente fase de la cuarentena, los más diversos sectores económicos como la construcción y los industriales, discuten, y hacen cabildeo, para ser incluidos en la segunda ola de actividades con medidas de distanciamiento social menos restringidas.

No obstante, existe unos sectores de la economía que la naturaleza de la pandemia ha destinado a ser, en la práctica, los últimos en abrir. Se trata, como lo afirmó hace unos días, el presidente Iván Duque, de los que integran la “vida social”: eventos deportivos, culturales, de diversión y entretenimiento, bares, discotecas, gimnasios, iglesias, parques de diversiones, teatros, cines y conciertos musicales, entre otros.



La propagación del coronavirus ha reforzado una economía del “bajo contacto” social y castigado estas actividades de “alto contacto”donde los consumidores se aglomeran. E incluso otras de alto contacto entre individuos como peluquerías y salones de estética.



De acuerdo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y del Gobierno, estos negocios, que fueron los primeros en cerrar, se perfilan como los últimos en levantar sus restricciones. A lo anterior se añade que, con excepción de los gremios turísticos y las agremiaciones de bares y restaurantes, la mayoría de empresas en esas actividades no están asociados ni tienen mucha fuerza política.



Aún es pronto para afirmar que la crisis de la covid-19 transformará el mercado del entretenimiento, el deporte y la cultura masiva y de espectáculos. Lo más probable es que lamentablemente muchos negocios, en especial los más pequeños, no sobrevivan los meses que durarán restringidas sus actividades comerciales. Y apenas puedan abrir, muchos clientes podrán sentir temor al asistir a sitios con mucha aglomeración. A partir del próximo lunes, con la cuarentena 2.0, es momento de que el Gobierno escuche las angustias de estos negocios, muchos de ellos color naranja.