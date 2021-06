Mantener abierto el país

El anuncio del desescalamiento de los cierres por parte del Comité del Paro, los diálogos localizados y el despeje de la Fuerza Pública de más de mil bloqueos en todo el territorio nacional han aliviado la difícil asfixia que venían sufriendo las regiones y la economía. Datos del Ministerio de Defensa reportaron alrededor de 36 puntos donde persistían estas obstrucciones.



Tras más de un mes de paro nacional los bloqueos han generado alarmantes situaciones de desabastecimiento, trágicos ataques a ambulancias y a la Misión Médica, violentos enfrentamientos entre los manifestantes y las autoridades, y literalmente billonarias pérdidas del aparato productivo. Para no pocas empresas, en especial en regiones severamente aisladas como el Valle del Cauca y el suroccidente, los cierres a raíz de las protestas de las últimas semanas, han causado peores daños económicos que la pandemia del coronavirus.



Ahora que en muchos puntos de la geografía nacional estos bloqueos ilegales han sido removidos, es un momento que debe aprovecharse en distintos frentes. El primero es el del avance en las conversaciones entre el Gobierno Nacional y los promotores de las protestas. Los cierres constituyeron un punto de distancia entre las partes que podría superarse si esas tácticas ilegales no se repiten.



En segundo lugar, las autoridades enfrentan el difícil reto de mantener lo más abierto posible al país. Impedir los bloqueos totalmente no es sencillo, pero la Fuerza Pública tiene el deber de lograr la máxima prevención en los puntos estratégicos ya identificados. Y tercero las regiones, sus empresas y sus trabajadores deben empezar a sentir el respiro de los despejes y de los desbloqueos en sus actividades.



