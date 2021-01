Más de 50 mil

El informe de ayer del Ministerio de Salud reportó 15.366 nuevos casos de coronavirus así como el lamentable fallecimiento de 395 compatriotas. Mientras el total de contagios en el país se acerca a los dos millones desde el 6 de marzo pasado, la cifra oficial de muertes por covid-19 sobrepasó ayer los 50 mil.



El tránsito colectivo por este segundo pico de la pandemia ha sido más difícil, trágico y agresivo que el primer pico, registrado entre julio y agosto del año pasado. El ritmo de crecimiento no solo de los contagios sino también de los fallecidos no le ha dado respiro al país en lo corrido de este 2021.



La prioridad del Gobierno, el sector privado y la sociedad en general debe mantenerse concentrada en la reducción de los nuevos casos y, en especial, de las muertes por el coronavirus. Las esperanzas generadas por los anuncios globales y nacionales sobre las vacunas contra la covid-19 deben ser reorientadas al mediano plazo para concentrarse en extremar las medidas de protección y cuidado en el corto plazo.



El actual debate político sobre las fechas de inicio del plan nacional de vacunación pierde mucha de su urgencia cuando se revisan estos balances diarios de la pandemia en el territorio nacional.



Ni aún en los países más desarrollados la logística y el despliegue de millones de inmunizaciones ha impedido la generación de nuevas oleadas de contagios y de cuarentenas estrictas.



No sobra reiterar los llamados a seguir practicando las medidas como el uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social, que terminan por salvar muchas vidas en momentos de recrudecimiento de los contagios.



Tampoco insistir en el despliegue más intensivo de las estrategias de rastreo y detección de casos para dinamizar la caja de las herramientas con las que las autoridades nacionales y locales están combatiendo este segundo pico de la pandemia.



