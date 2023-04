Más horas, menos productivos

Esta semana el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó un trinó en Twitter en el que, usando datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde), critica el lugar de Colombia en un escalafón de países donde los trabajadores laboran más de 60 horas semanales. El primer mandatario describió al país como “el segundo lugar en sobreexplotación del trabajo humano”.



Este comentario presidencial se da en momentos en los que la Casa de Nariño impulsa en el Congreso una tríada de reformas -salud, pensiones y laboral- que hoy están en el centro del debate público. El proyecto de ley que cambia las normas laborales incluye precisamente modificaciones al inicio de las horas extra, un aumento en el recargo por festivos y la reducción de la jornada legal de trabajo. No han sido pocas las ocasiones en las que el presidente Petro ha calificado la relación actual entre los trabajadores y las empresas como de “explotación” y “esclavismo”.



Lo cierto es que, dentro de este ‘club’ de las buenas prácticas de la Ocde, Colombia, junto con países de la región como México, se destaca por las jornadas más extensas y un mayor número de horas trabajadas. En el caso colombiano, esta fotografía responde mucho más a la productividad -o más bien la falta de ella- y la masiva informalidad que aqueja el empleo. Con 58% de la población ocupada bajo la categoría de informales, que incluyen los ‘cuenta propia’, los que no cuentan con seguridad social y los sin remuneración, las extensas horas trabajadas de los colombianos responden más a la lucha por la supervivencia que a una ‘sobreexplotación’ del trabajo humano.



De igual manera, estas cifras, junto a otros indicadores complementarios, reflejan que, por más que madruguen y trabajen más horas, los trabajadores colombianos registran unos preocupantes niveles de productividad laboral, asociados con retos tecnológicos, de formación y con la informalidad. Si bien el país ya está dando pasos para reducir su jornada laboral vía legislación, esto no impacta al universo de informales. La cuestión está en qué tanto la propuesta de reforma laboral del Gobierno apunta a reducir la informalidad y mejorar la productividad. Desafortunadamente, su énfasis está en otro lado.



