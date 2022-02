Más producto con menos gente

Esta semana la principal noticia económica fue el desempeño del PIB en Colombia durante 2021: creció un 10,6%, superando las expectativas de los analistas. Uno de los resultados más preocupantes de la presentación del Dane fue el cálculo de la brecha existente entre el producto anual y la población ocupada. La entidad encontró que la brecha se ha venido ampliando, al menos en la segunda mitad del año pasado.

Si el 2019 es equivalente a 100, punto de referencia previo a la irrupción del coronavirus, el producto terminó en 102,8 mientras que el empleo, medido por la población ocupada, registró 96,4. Estos 8,1 puntos de distancia marcan un rezago de la dinámica de reactivación económica frente al ritmo de recuperación de los puestos de trabajo perdidos por la pandemia. En otras palabras, el aparato productivo retornó a niveles previos a la crisis, pero sin impulsar los niveles de empleo al mismo ritmo.



Un crecimiento sincronizado entre el PIB y el empleo no era fácil de esperar por la naturaleza tanto del choque de la pandemia como de la reactivación. Por los lados del primero, los cambios en el mercado laboral no solo se presentaron por la destrucción de puestos de trabajo y la quiebra de negocios y empresas sino también por el trabajo remoto y la transformación digital a la fuerza. Por los lados de la segunda, las empresas ganaron en eficiencia y aprendieron a producir con menos personal.



Incluso estrategias gubernamentales como la de subsidiar la creación de empleo no han tenido los resultados esperados. Durante 2021 se generaron 274 mil empleos con estos apoyos a la nómina y ‘Sacúdete’ de una meta oficial de medio millón. A lo anterior se añade la pérdida en el ritmo de la reactivación en el arranque de 2022. Se necesita un abanico nuevo de políticas que apunten al cierre de esta brecha que impide que miles de colombianos experimenten el optimismo y la mejora de la calidad de vida que trae la recuperación económica.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda