Más seguridad alimentaria

A raíz de la irrupción de la pandemia del coronavirus en 2020 varios factores se han combinado peligrosamente para amenazar las condiciones de seguridad alimentaria alrededor del mundo, incluyendo Colombia. De acuerdo con el informe ‘El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022’, de la FAO, para el 2021 entre 702 y 828 millones de personas padecían hambre en el mundo.

Esto es, 150 millones más desde la llegada de la covid-19. Un factor clave en este aumento ha sido el choque de la crisis económica desatada por la pandemia. El desplome mundial de las actividades productivas cortó los ingresos de millones y los empujó a la pobreza.



En el caso colombiano, por ejemplo, las personas en pobreza monetaria alcanzaron los 19,6 millones en 2021 y 6,1 millones en pobreza monetaria extrema. Otro aspecto tiene que ver con las consecuencias en el sector de producción de alimentos de las disrupciones en las cadenas globales de suministro de materias primas agrícolas.



Además, con la guerra rusa en Ucrania, commodities como el trigo, insumos agropecuarios, fertilizantes y otros productos básicos empezaron a disparar sus precios y, por ende, a escasear en una parte importante de los mercados emergentes y los países pobres. Se están presentando incluso descontento social y protestas en varias partes del mundo. De acuerdo con la FAO, la desnutrición total en la población colombiana para el 2021, fue de 8,2%, equivalente a 4,2 millones.



Según el informe, el 26,5% de las personas en Colombia no pueden permitirse una dieta saludable -13,5 millones de ciudadanos no tienen acceso a una buena alimentación-. Mientras los gremios agrícolas estiman que la producción de alimentos es suficiente para el país, otras voces alerta sobre un recrudecimiento de la situación. Es en definitiva un asunto prioritario para el país que merece la atención y monitoreo no solo del Gobierno sino de todos los actores de la economía.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda