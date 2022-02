Medir para dimensionar

El Icfes anunció que en 2022 se realizarán las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA). Esta es una medición global que permite determinar el desempeño de los jóvenes en habilidades y conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias, y su comparación con sus contrapartes de otros países. Los últimos resultados de 2018 no fueron los mejores: por ejemplo, solo el 1 por ciento de los estudiantes se ubicaron en la categoría de mejor lectura.

Las autoridades educativas realizaron el año pasado las pruebas Saber 3, 5, 7 y 9 en 1.534 instituciones en 216 municipios del territorio nacional. Estas mediciones le permitirán al Gobierno nacional realizar una evaluación más completa de los impactos más notorios que la pandemia del coronavirus ha infligido en la educación de los niños, niñas y adolescentes.



Aún es muy pronto para contar con un panorama claro del daño que el cierre de los colegios por casi dos años generó en los procesos de aprendizaje de millones de estudiantes. Teniendo en cuenta que hace unas pocas semanas que la presencialidad total retornó de manera oficial a las escuelas, jardines infantiles y demás instituciones educativas, es perentorio desplegar todos los instrumentos para establecer esos impactos pedagógicos.



Lo que no se mide, no se mejora. Y en el caso de la pandemia del covid-19 se debería añadir, no se dimensiona. Pruebas como las Saber y las PISA ayudarán a las autoridades educativas a definir la magnitud de los efectos de las clases remotas, la falta de socialización y el aprendizaje por WhatsApp sobre los conocimiento y habilidades específicas de los estudiantes colombianos. Es tiempo de conocer esa dura evaluación.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda