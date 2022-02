Movilidad y seguridad

No son pocos los asuntos que preocupan a los habitantes de las grandes ciudades de Colombia, incluyendo los temas de economía y empleo que, de acuerdo a las encuestas, se han convertido en la principal problemática. En el caso particular de Bogotá, la seguridad, y en un segundo lugar la movilidad, constituyen unos factores de deterioro de la calidad de vida de sus habitantes.

Si bien en enero pasado los registros oficiales mostraron mejoras en los comportamientos de algunos delitos de alto impacto como el homicidio (-5,1 %) y el robo a bicicletas (33%), los hurtos incrementaron: a personas (2%) y vehículos (48%). Tanto estos datos tangibles como la percepción ciudadana reflejan un preocupante deterioro en materia de seguridad urbana en la capital de la República.



Robos a restaurantes, asaltos en el sistema de transporte público, agresiones serias a las víctimas de hurtos -hasta secuestro de mascotas, entre otros casos- son pan de cada día en los medios de comunicación y en las denuncias de las redes sociales.



No se puede desconocer que la Alcaldía de Bogotá ha mostrado una mayor atención a la seguridad en los meses recientes. No obstante, de acuerdo a la recién presentada encuesta del programa Bogotá Cómo Vamos, el 81% de los capitalinos sienten miedo de ser atracados. Junto a la inseguridad, la movilidad en Bogotá también está contribuyendo no solo al pesimismo colectivo sino también a la pérdida de productividad de la ciudad.



La firma Inrix ha calculado en 94 horas el tiempo que un conductor capitalino promedio pasa al año en medio de trancones. Esto convierte a la capital del país en la urbe más congestionada en América Latina. Sin resultados rápidos en esta dupla de seguridad y movilidad, el rumbo para Bogotá seguirá siendo percibido con pesimismo.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda