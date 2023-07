Mundo en ebullición

“La era de la ebullición global ha llegado”, afirmó el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hace pocos días. “El cambio climático está aquí. Es aterrador. Y esto es solo el principio”, sentenció la cabeza de la ONU.

Las declaraciones se dan en momentos en que científicos han identificado las primeras tres semanas de este mes de julio como las más calurosas desde que se tienen registros.



De hecho, el Servicio de Cambio Climático Copérnico de la Unión Europea anunció que julio será el mes con temperaturas globales más elevadas desde que existen mediciones. En paralelo, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) estima que el actual julio se consolidará como el mes más ‘caliente’ del planeta, con registros récord en los termómetros del planeta.



Más que sorprenderse con estas evidencias del calentamiento global, suficientemente advertidas por años, la alarma de científicos y organizaciones multilaterales proviene de la velocidad con la que se está presentando el fenómeno.



Colombia no es ajena a estas tendencias. De acuerdo a un reporte que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó a EL TIEMPO, varias capitales del Caribe como Valledupar, Riohacha y Montería reportaron las temperaturas por encima de los 38 grados centígrados durante el mes de julio.



Si bien estos registros de la Costa Atlántica colombiana no se relacionan con la oleada de calor que azota el hemisferio Norte, las altas sensaciones térmicas en muchos municipios del país si afectan la calidad de vida de sus habitantes, así como cultivos, fuentes de agua y demás.



Estas alertas globales encuentran un importante eco en el Gobierno, que es justo reconocer. No obstante, tanto el cambio climático como otros eventos climáticos como el fenómeno de ‘El Niño’ demandan del Ejecutivo colombiano un plan de mitigación, adaptación y respuesta mucho más detallado, específico y tangible.



Los distintos reportes mundiales indican que los gobiernos deben actuar con prontitud, liderazgo y eficacia. La siguiente tarea para el ejecutivo es traducir ese firme compromiso discursivo en acciones prontas y eficaces que caracterizan a los líderes.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda