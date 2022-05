No a los ‘colados’

Hace pocos días la Contraloría General de la República (CGR) reveló que había detectado los giros de más de $402 mil millones en subsidios a más de 19 mil fallecidos y otros miles de ‘colados’ en bases de datos del Sisbén. De acuerdo con la CGR, se revisaron estas irregularidades en cinco programas de ayudas monetarias a los más vulnerables: Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario y Devolución del IVA.

Dentro de quienes recibieron pagos que no merecían se cuentan personas fallecidas, personas que no están inscritas en el Sisbén y personas inscritas en esas bases de datos que no cumplían con los requisitos establecidos. Esta es una lamentable noticia ya que estos programas de transferencias monetarias, tanto los tradicionales como los creados por la situación de crisis social por covid-19, han sido cruciales en la mitigación del impacto económico de la pandemia en los hogares más pobres.



De hecho, el Dane ha estimado incluso la contribución de estas ayudas gubernamentales en la reducción de las tasas de pobreza monetaria en 2021, año de la reactivación de la economía. De acuerdo con la organización nacional estadísticas, los subsidios monetarios ayudaron a bajar la pobreza en unos 3,2 puntos porcentuales el año pasado. No obstante, hallazgos como los encontrados por los investigadores de la Contraloría confirman que aún se requiere seguir reforzando la vigilancia en la asignación de esos recursos.



Resta la acción inmediata del Departamento de la Prosperidad Social (DPS) para aclarar y pulir estas bases de datos y garantizar que solo las personas que cumplan con los requisitos reciban estos recursos. En especial en momentos en que la inflación golpea con fiereza los hogares más vulnerables.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda