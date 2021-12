Ojo con la pólvora

El más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud (INS) sobre las lesiones de pólvora muestra que el número de casos- 362- ya supera a los 282 registrados por estos mismos días del 2020. Antioquia con 39 lesionados, Valle con 34 y Bogotá con 32 encabezan el listado de los territorios con mayor número de lesiones registradas por el sistema de vigilancia.



La fotografía con corte al 21 de diciembre refleja un aumento de los lesionados en 22 de los 32 departamentos y capitales contabilizadas en el reporte. Especial preocupación despierta el aumento del 23 por ciento de los casos en Bogotá ya que el Distrito Capital lleva varias décadas a la cabeza de las políticas de restricción del uso de la pólvora. Sería lamentable que las ganancias obtenidas en tantos años de pedagogía ciudadana de la capital de la República se perdieran tan rápidamente.



A pocos días de terminar el año, el INS ya reporta un preocupante aumento del 28,37 por ciento en casos totales y del 20 por ciento en cuanto a menores de 18 años- 136 lesionados. El balance final de la temporada del año pasado alcanzó los 725 heridos- cifra menor a los 839 de 2019 y los 832 del 2018. Quedan varias fechas cruciales como la Navidad y en especial el Año Nuevo- que siempre contabiliza el peor registro- en las que la tendencia con la que arrancó el mes se podría contrarrestar.



La reapertura total de la sociedad y la economía con la que termina el 2021 no debería traducirse en unas festividades de fin de año con más lesionados y fallecidos por pólvora. Las heridas con esta sustancia, con más gravedad en menores de edad, no son un riesgo pequeño y no se limitan a quemaduras ya que incluyen laceraciones, daños oculares y auditivos y amputaciones. El mensaje no debe desfallecer: #MejorSinPólvora.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda