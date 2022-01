Ómicron empieza a cerrar

El informe oficial de las autoridades sanitarias sobre el covid-19 reportó ayer más de 23 mil nuevos casos y 51 fallecidos. Además, en alrededor de un mes la variante ómicron ya responde, de acuerdo al Ministerio de Salud, por el 60 por ciento del mapa genómico del coronavirus en el país. En otras palabras, la velocidad en la que se está trasmitiendo esta nueva variante en el territorio es tan alta que el presidente Iván Duque advirtió que el número de contagios diarios podría llegar a los 40 mil.

Esta rapidez ya está generando los primeros efectos en las distintas ferias, fiestas y eventos masivos de inicio de año. Ante este crecimiento de casos en Boyacá, Pasto y Valledupar los gobiernos locales han anunciado la cancelación de conciertos y desfiles. Esta es una decisión acertada ya que estas aglomeraciones dificultan la aplicación de medidas de autoprotección y ayudan a propagar el virus.

Estas cancelaciones locales no implican en absoluto un retorno a los cierres generalizados y cuarentenas que caracterizaron las primeras respuestas a la pandemia en 2020. Desafortunadamente el sector del entretenimiento masivo- conciertos, desfiles y ferias- no solo es uno de los llamados ‘últimos en abrir’, sino también de los más vulnerables a afectarse con cualquier pico de contagios. Los restantes sectores de la economía deben mantenerse abiertos y operando, con una mayor atención al cumplimiento de protocolos de bioseguridad y a la exigencia de carnet de vacunación, si aplica. Los avances del plan nacional de vacunación no deben generar una sensación de seguridad en los ciudadanos como para abandonar las medidas ya aprendidas de autocuidado. El tapabocas y el lavado de manos no deben olvidarse, así como vacunarse.

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda