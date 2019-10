Otro centímetro del metro

Este jueves, la ilusión de los bogotanos de contar con la primera línea del metro dio un paso más hacia adelante. Tras cumplirse el último plazo, dos de los cinco consorcios interesados en el proyecto presentaron sus ofertas económicas.



Entre Consorcio Metro de Bogotá y Apca Transmimetro se definirá el encargado de realizar los diseños, construir la obra y operar el sistema por los siguientes 20 años. Es en definitiva lo más cerca que Bogotá ha estado de materializar esta aspiración de ciudad.



La administración del alcalde Enrique Peñalosa, ya en sus postrimerías, está cumpliendo su compromiso con el proyecto de infraestructura más ambicioso de la capital. Hace un año y medio la Empresa Metro de Bogotá arrancó este largo proceso con la publicación de la hoja de términos y terminará el próximo 21 de octubre con la adjudicación. El valor estimado del proyecto es de 13,8 billones de pesos y arrancaría su construcción en el primer trimestre de 2020.



Es justo reconocer que el Distrito ha sorteado más de 80 pasos en esta ruta para asegurar que la primera línea del metro sea una realidad. Tampoco se puede olvidar que este proyecto ha estado en medio de una dura pugna entre poderosos bloques políticos de la ciudad.



De hecho, esta apuesta de movilidad ha sido uno de los ejes alrededor del cual ha girado la actual campaña a la Alcaldía de Bogotá. El proyecto ha avanzado tanto que la capital asumiría un costo muy alto si la nueva administración distrital optara por frenarlo o por introducirle grandes modificaciones.



Lo anterior no significa que los ojos de todos los bogotanos y sus autoridades no estén encima del consorcio ganador. Lamentablemente en el pasado la ciudad ha sido víctima de la corrupción y de la negligencia en importantes proyectos de infraestructura.



Esta es una historia que la primera línea del metro no puede repetir. En especial cuando se ha avanzando tanto.

