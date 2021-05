Otro ejemplo de Chile

Desde hace ya varios años Chile es un modelo a seguir para Latinoamérica. No es solo de manera casi sistemática el país de la región que aparece entre los mejores en las clasificaciones internacionales de competitividad y otros indicadores económicos, sino que se considera que es el mejor posicionado en el vecindario para convertirse próximamente en una nación de ingresos altos.



Incluso en el proceso de vacunación, su modelo ha sido un éxito y también fue elogiado por todos, logrando a estas alturas inocular al menos una dosis en prácticamente el 44 por ciento de su población.



Este fin de semana Chile estableció otro ejemplo con su votación para elegir a la que será la convención que escribirá la nueva Carta Magna. Los habitantes del país austral no solo propiciaron un resultado histórico, dándole una mayor confianza a independientes para crear la Constitución, con alrededor de un tercio de la Cámara, y castigando a los partidos tradicionales, sino que también la votación en sí busca dar paridad total a hombres y mujeres, y propició una participación ciudadana casi inédita en estos procesos.



La Constitución anterior, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet, era vista por la población como una de las principales causas de la desigualdad en el país y, como en el resto de Latinoamérica, la nueva Carta Magna debe tratar de mitigar en la medida de lo posible esos desbalances.



No obstante, Chile está en estos momentos ante otro desafío no menos importante: cambiar lo que es necesario modificar para mejorar la inclusión y fortalecer la equidad, pero sin deshacer las políticas y medidas que han impulsado su éxito económico de las últimas décadas.

