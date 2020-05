Pagar es solidario

El severo golpe que ha asestado la pandemia del coronavirus a la economía colombiana se traduce en múltiples frentes. Uno de ellos cobija a los pagos y las obligaciones que hogares y empresas tienen en materia de arriendos, servicios públicos, salarios, matrículas educativas y créditos, entre otros.



La parálisis, casi que súbita, que generaron las medidas gubernamentales de confinamiento a amplios sectores de la economía como restaurantes, entretenimiento, turismo y hospitalidad, ha empujado a muchas empresas, negocios y trabajadores independientes a atrasarse en el pago de esas obligaciones comerciales.



De hecho, son precisamente los seguros de arrendamiento los más exigidos ante las dificultad para el pago de los cánones de alquiler.

El Gobierno Nacional, y alcaldías locales como la de Bogotá, han tomado medidas de protección para los arrendatarios en estos meses de emergencia sanitaria así como subsidios a los servicios públicos hasta el estrato cuatro y reconexiones de los mismos.



No obstante, no habrá presupuesto público suficiente para cubrir todos y cada uno de los arriendos, matrículas y recibos que hoy están en mora. Asimismo es imposible para las autoridades nacionales y locales impedir que, por ejemplo en los subsidios masivos de servicios públicos en Bogotá, hogares que no necesitan la ayuda terminen recibiendo recursos que podrían destinarse a otros en necesidad.



La alternativa de llegar a acuerdos de pago entre arrendatarios y propietarios es un camino que la mayoría debería transitar para superar los meses de crisis. Lo cierto es que al no pagar arriendos salen afectados los ingresos de personas que viven de sus propiedades.



Al igual que en tiempos de pandemia se pide a los ciudadanos un autocuidado y el cumplimiento de medidas protectoras, atravesamos un momento donde aquel que tenga cómo cumplir con su alquiler debe hacerlo. Pagar los arriendos si se tiene con qué es también solidaridad.