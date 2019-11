¿Pago por hacer o evitar trancón?

La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció esta semana la expedición de un decreto que permite evitar la restricción del pico y placa mediante un pago anual de 4 millones de pesos. El Distrito Capital busca con la medida el doble propósito de desincentivar el uso de un segundo carro y generar ingresos para la movilidad de la ciudad.



La administración bogotana espera recoger de unos 60 mil vehículos aproximadamente 170 mil millones de pesos el primer año de la medida y más de 400 mil millones de pesos en los siguientes cuatro años. Cali es pionera en la implementación de una medida similar en la que ya hay 1.600 autos inscritos que pagan 1,6 millones de pesos al año.



Este tipo de cobros no son nuevos. La idea detrás de ellos es que ya que los vehículos generan el tráfico, usan el recurso escaso de las vías y producen otras externalidades negativas asociadas, entonces pagar una tarifa por incurrir en ellas es una solución de mercado.



La polémica no se hizo esperar. La mayoría de voces opositoras rechazan la medida con el argumento de la desigualdad. Solo quienes puedan pagar evitarán la restricción mientras que los que no, tendrán que guardar sus vehículos.



La alcaldesa electa Claudia López reconoce la desigualdad pero afirmó que se mitiga mediante la destinación de los recursos del cobro a paliar la desfinanciación del SITP y del sistema Transmilenio.



Otro bloque de críticas tiene un razonamiento más técnico. Si la intención es cobrar por esas externalidades y generar ingresos a la ciudad, otros cobros serían más efectivos. Por ejemplo, imponer una tarifa por cada vehículo que ingresa a unas áreas de alto tráfico en un horario de alta demanda, como el cargo de congestión que se aplica en Londres.



Para estas voces lo ideal sería la combinación de medidas que hiciera inútil el pico y placa. Más que desincentivar el uso del automóvil y el paso al sistema público como en otros modos de cobro, los ciudadanos que pagarán en Bogotá lo harán para entrar en el trancón. Al menos ayudarán al transporte público.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda