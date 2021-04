Paro en medio del pico

Las centrales obreras y otros grupos sociales han convocado para el miércoles 28 de abril a un paro nacional contra el proyecto de reforma tributaria, entre otras demandas. Las manifestaciones se llevarían a cabo en la mitad de los que las autoridades han calificado como una de las semanas más “duras” de la pandemia del coronavirus.

Los indicadores de lo que lleva Colombia del tercer pico de contagios confirman el estado crítico de la situación. La semana pasada en varias ocasiones el país rompió el récord de fallecimientos diarios registrados por covid mientras el número de casos activos seguía aumentando, la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos se reduce y el ritmo de la vacunación no alcanza aún los niveles deseados.



En circunstancias normales las marchas contra una iniciativa legislativa como la llamada “ley de solidaridad sostenible” hacen parte del legítimo derecho de los ciudadanos a protestar.



No obstante, en medio de un pico de contagios, convocatorias como ésta invitan a las aglomeraciones, peligrosas en el momento epidemiológico actual. A lo anterior hay que sumar las restricciones a la movilidad y los cierres que hoy rigen en muchas ciudades del país, precisamente para reducir la propagación del virus.



Tras más de un año de pandemia, los colombianos cuentan con información no solo sobre los comportamientos de riesgo en la transmisión del coronavirus sino también en las distintas medidas de cuidado y protección.



Es difícil impedir que los ciudadanos expresen su rechazo a medidas gubernamentales como la reforma tributaria. Solo resta esperar que muchos se protejan con tapabocas y otros busquen otros modos digitales para protestar.