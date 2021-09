El mundo sigue vacunando, pero cada vez lo hace a un ritmo menor. Según Bloomberg, hace apenas dos semanas en todo el mundo se estaban administrando un promedio de casi 42 millones de dosis cada jornada, un dato que en tan solo unos días se ha rebajado hasta poco más de 30 millones de unidades.



Esta tendencia también se ve en los países. Estados Unidos es un ejemplo, y mientras que en abril llegó a inocular 3,4 millones de dosis al día, hoy apenas supera las 760.000.



Y lo mismo ocurre en Colombia: durante agosto hubo momentos con más de 420.000 unidades administradas cada día, y ese dato en la actualidad está en unos 166.000 biológicos.



Esta tendencia a la baja, por supuesto sin contar a los países que aún a estas alturas no cuentan con apenas dosis para su población, no se da por los mismos factores, pues mientras que en Colombia estamos viviendo falta de vacunas de algunos laboratorios que han obligado a extender el tiempo entre dosis, en otros como Estados Unidos o Alemania se da porque, simplemente, una parte de la población no se quiere inmunizar.



Esta negativa hace que dos países con la misma capacidad de vacunas y que iniciaron el mismo día a inmunizar a su población como España y Alemania, presenten datos tan distintos: el primero llegó ayer al 75 por ciento de la población con dos dosis, y el segundo lo lograría, quizá, en tres meses.



El gobierno estadounidense ya obligó a empleados federales y de grandes empresas a vacunarse. Otros países han optado por los incentivos. Lo cierto es que todas las autoridades, empezando por Colombia, no deben descansar en sus campañas para seguir convenciendo a la población de vacunarse, pues es un hecho que se está perdiendo impulso.



