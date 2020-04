Petróleo: sigue el desplome

Los precios internacionales del petróleo registraron ayer su peor caída trimestral de la historia. En cuestión de tres meses tanto el crudo WTI como el Brent perdieron dos terceras partes del valor con el que arrancaron este año. Mientras el WTI cerró a poco más de 20 dólares, el Brent bajó a 22,74 dólares.



La industria petrolera atraviesa una de las más complejas coyunturas de su historia con una combinación de contracción de la demanda con una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia. Estimaciones muestran que la demanda de crudo podría haber caído a unos 25 millones de barriles diarios como producto de la parálisis global generada por la pandemia del coronavirus.



Por los lados de la oferta, el pulso entre Moscú y los saudíes no parece tener muestras de un pronto arreglo. Ambos choques han hundido los precios a niveles no vistos en casi dos décadas.



Las consecuencias de esta situación global se experimentan con dureza en Colombia. Las finanzas gubernamentales son muy dependientes de los precios del petróleo. Si bien Ecopetrol ha adoptado importantes transformaciones en su operación para llegar a un precio de 30 dólares por barril para dar ganancias, de mantenerse los niveles actuales no habría utilidades para el Estado el próximo año.



Cada dólar que cae el Brent implica una reducción de aproximadamente 500 mil millones de pesos en los ingresos fiscales de la Nación. De hecho, la combinación de esta caída de los precios del petróleo con la continuación de los impactos por la pandemia de la covid-19 está generado escenarios negativos en el crecimiento de la economía colombiana en 2020.



No son buenas noticias para las finanzas del Gobierno ya que la lucha contra el coronavirus demandará de las arcas públicas una movilización multibillonaria de recursos no solo para las ayudas sociales sino también para la preparación en materia sanitaria. Lo peor es que no se perfila mejoría en el corto plazo.



