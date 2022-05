Presencialidad y trabajo

El retorno de la inmensa mayoría de sectores productivos a las actividades presenciales continúa impactando el entorno laboral en las empresas. En un reciente estudio de Page Group en Colombia el 45,2 por ciento de los consultados afirma que el modelo ideal de trabajo es el que ofrece un equilibrio entre la casa y la oficina. Según la más reciente Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de la Andi el 36,8 por ciento de las compañías mantiene parte de su personal laborando desde casa y en el 15 por ciento algunos empleados mantienen la modalidad de trabajo remoto.

No solo en Colombia sino en la mayoría de las economías más desarrolladas la pandemia del coronavirus ha generado drásticas transformaciones en el mercado y en la forma en que los empleados trabajan. Incluso en países como Estados Unidos un porcentaje importante de trabajadores renunció a sus puestos de trabajo y se han creado distorsiones entre la oferta y la demanda laboral.



La reactivación económica, a su vez, está empujando a las empresas a requerir más trabajadores y a diseñar estrategias para atraer y retener talento. En el informe de PageGroup Colombia el 41,3 por ciento de los encuestados afirma diseñar paquetes de beneficios y remuneración competitivos y un tercio afirma contemplar aumentos salariales entre el 6 y el 10 por ciento. Evidentemente esta no es la realidad laboral de la mayoría de los desempleados y trabajadores del país.



La forma cómo los colombianos están retornando a la presencialidad y a la ‘nueva normalidad’ del trabajo no es lamentablemente igual. Mientras que para una minoría el regreso ha implicado un mejor balance entre trabajo en casa y en oficina, para muchos otros la recuperación laboral aún no se siente.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda