Primero persuasión, luego prohibición

El ritmo de avance del plan nacional de vacunación, la reducción del impacto del tercer pico de contagios del coronavirus y la llegada de la variante delta han despertado en la opinión pública la discusión sobre la conveniencia de implementar restricciones a quienes no estén vacunadas contra la covid-19.



El más reciente informe oficial reporta 27,7 millones de dosis aplicadas, con 12,25 millones de colombianos con los esquemas completos de inmunización contra el coronavirus. Además, el Gobierno Nacional ya autorizó la vacunación para bloques de edad más jóvenes que probablemente se traducirán en positivas cifras de avance para las próximas semanas. Lo anterior ha disparado, en el país y el resto del mundo, la pregunta de qué hacer con los adultos que, por diversas razones, decidan no recibir las dosis contra el covid-19.



Ya en países europeos como Francia se anunciaron “pasaportes” de vacunación y otros “papeles” que sirvan para el disfrute de establecimientos comerciales, bares, de entretenimiento y recreación, así como trenes y aviones. Algunos estados de Estados Unidos podrían exigir la vacunación para los empleados públicos y trabajadores del sector salud.



Detrás de estas medidas está la tensión entre la libertad del individuo de decidir su inmunización y el derecho del resto de la sociedad a exigir la protección colectiva de una enfermedad contagiosa y mortal como la covid-19. La resolución de esta tensión no es sencilla ya que el Estado podrá definir reglamentaciones para espacios públicos y sitios de aglomeración antes de demandarles a todos los habitantes la vacunación.

Colombia aún no llega a esa situación pero esto enfatiza la urgencia de redoblar esfuerzos de persuasión antes de los de prohibición.



