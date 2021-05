Primeros pasos

Esta semana la invitación del presidente Iván Duque a crear consensos para salir de la crisis empezó a dar sus primeros resultados. Es meritorio que un sector opositor como la Coalición de la Esperanza haya aceptado asistir a un encuentro con él.



Los primeros espacios de conversación se dieron también esta semana con representantes del sector privado, gremios de la producción y otros sectores.



Dentro de las conclusiones están no solo los llamados a respetar los canales institucionales y el cese de la violencia, sino también un reconocimiento a la urgencia de mantener la reactivación e impulsar el plan nacional de vacunación.

Si bien los encuentros con los gremios fueron criticados por no reflejar a los bloques de manifestantes en las calles, el Gobierno fue claro en proponer una agenda sectorial más amplia para los próximos. No obstante, el llamado a aumentar los espacios de dialogo, ampliarlos para incluir otros sectores e incluso incorporar un abordaje regional es sensato y debería contemplarse pronto.



Es crucial que los distintos sectores participen de este proceso que hoy promueve el Ejecutivo y las razones van más allá del deber democrático. Además de constituir unas voces legitimas para el consenso, el diálogo social necesita incorporar tanto las realidades empresariales como las necesidades de los trabajadores.



Además, en medio del tercer pico de contagios y tras el peor desempeño económico de la historia registrada, la reactivación y la vacunación deben integrar los acuerdos finales.

Más allá de las definiciones sobre importantes agendas sociales, los espacios de diálogo no se pueden abstraer del contexto de crisis y pandemia.



Junto a los consensos políticos deben discutirse acuerdos alrededor de la economía: compromiso con la reactivación, mantenimiento de ayudas empresariales y sociales, lucha contra la pobreza en las ciudades y generación de empleo e ingresos.